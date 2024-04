Nimzatt: Le Khalif Général des Khadres, Cheikh Sidi El KHair Aïdara appelle à l’entre-aide et le culte du pardon

Alhamdoulilahi rabil alamine,



La prière de l’Eid El Fitr marquant la fin du mois béni de ramadan s’est bien déroulée grâce à ALLAH le Tout Puissant. Le Khalif Général des Khadres Cheikh Sidi El KHair Aïdara Ould Cheikh Bounana Ould Cheikh Talibouya Ould Cheikhna Cheikh Saadbou Abihi (la chance de l'humanité) a dirigé la prière des deux rakas à Nimzatt comme le faisait notamment son défunt papa auprès de qui il a beaucoup appris. La prière terminée, le Cheikh adressa un message fort aux disciples venus nombreux accomplir la Sunnah du Prophète PSL en ce jour de fête pour toute la Oummah Islamique.



Le Khalif a entamé ses propos en saluant le Chef de l’Etat de la République Islamique de Mauritanie son Excellence Monsieur Mohamed Ould El Ghazouani en lui adressant des prières et en lui témoignant sa joie et sa reconnaissance pour les nombreux efforts consentis chaque année pour la facilitation et la réussite de la fête de l’Eid El Fitr qui profite à toute la communauté Khadria présente à Nimzatt.



Abondant dans le même sens il a exprimé son contentement après la tenue dans les meilleures conditions c’est à dire dans la paix et la plus grande transparence de l’élection présidentielle du 24 Mars qui a vu l’accession au plus haut sommet de l’Etat du Président de la République du Sénégal son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Tout en lui souhaitant la bienvenue, il a formulé des prières pour que cette nouvelle mission soit une étape éclatante de son parcours politique.



Le Khalif a exprimé ses vœux de réussite à Monsieur Ousmane Sonko Premier Ministre du Sénégal ainsi qu’à tous les membres du gouvernement nouvellement constitué. Il n'a pas oublié de rappeler à ses frères et homologues chérifiens de continuer à cultiver tous dans le même champ islamique mais aussi leur rappeler que leur rôle principal consiste en l’orientation des disciples dans l’adoration d’Allah Swt et la préservation des valeurs islamiques. Il les a exhorté à continuer d’agir à temps en cas de conflits entre les disciples ou tout autre conflit qui touche le Sénégal ou la Mauritanie qu’ils soient sociaux ou politiques.



Le Khalif a également exhorté les fidèles Khadres en particulier et aux musulmans en général d'être de bons musulmans tout en prônant entre eux l’entre-aide et le culte du pardon. Il n’a pas oublié aussi de les rappeler les bons comportements à avoir et à développer entre eux mais aussi et surtout d’éviter la calomnie en convoquant le hadith du Prophète Aleyhi Salatul Wa Salam qui dit « parler au dos de son prochain, c'est comme si tu mangeais son chair ». Ses propos se terminent par des prières pour la stabilité, la paix et la réussite des les projets de tout un chacun.



Cellule de communication du Khalif





























