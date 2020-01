Nio Lank : Thiat, Fou malade, Aliou Sané... toujours retenus au commissariat central Les 15 personnes arrêtées, hier, lors d’une opération de sensibilisation du collectif Nio Lank dont Thiat, Fou malade et Aliou Sané, tous membres de ‘’Y a marre’’, sont toujours maintenus au commissariat central de Dakar.

Selon leur camarade, Simon Kouka, « ils sont détenus pour manifestation non autorisée, alors qu’il n’y avait pas de manifestation. Il n’y avait pas de sono, pas de rassemblent. Ils distribuaient juste des flyers par groupe de 2 personnes. Nous avons appris qu’au même moment des jeunes de l’Apr faisaient la même campagne de sensibilisation et n’ont pas été inquiétés ».

« Nous sommes en face d’une dictature et personne n’a plus le droit de sensibiliser. Mais nous n’allons pas nous laisser faire. C’est peu de dire que nous exigeons leur libération. Nous allons nous mobiliser pour leur libération, car ils n’ont rien fait », a-t-il ajouté sur la RFM.



