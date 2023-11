Nit Doff placé en garde à vue

Le rappeur Mor Talla Guèye alias Nit Doff a été interpellé ce vendredi par des éléments de la Section de Recherches de la Gendarmerie. Donnant de ses nouvelles, Me Khoureïchy Ba précise que le rappeur est actuellement en garde à vue à la Section de Recherches pour avoir lancé un appel à l’insurrection et proféré des outrages envers les autorités chargées de maintenir l’ordre. Suite à un « long interrogatoire », il a été placé en garde à vue, nous apprend Senenews.



« La patrie ou la mort nous vaincrons. Je suis entre les mains de la Section de recherche », avait informé le rappeur Nit Doff quelques heures avant son arrestation.



Le rappeur Mor Talla Guèye alias Nit Doff a bénéficié récemment d’une liberté provisoire assortie d’un contrôle judiciaire. Placé sous mandat de dépôt depuis janvier 2023, le rappeur était poursuivi pour « diffusion de fausses nouvelles et menace de mort ».



Il a été interpellé le 18 janvier 2023, suite à une vidéo sur les autorités judiciaires du pays. Face aux enquêteurs, le rappeur a confirmé l’authenticité de la vidéo avouant que c’est bien lui. Sans broncher, il va confesser l’ensemble des propos incriminés dans la vidéo.