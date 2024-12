Noël à l’UCAD : Les étudiants catholiques réclament l’annulation d’un décret controversé

La CECD dénonce une marginalisation des étudiants catholiques, soulignant que « Noël est un moment essentiel de recueillement et de fête pour nourrir l’âme et l’esprit des chrétiens ».



Elle demande l’annulation immédiate de cette décision, tout en affirmant sa volonté de permettre aux étudiants de se retirer des cours pour rejoindre leurs familles.



La Coordination regrette également l’absence de dialogue avec les autorités universitaires, malgré les efforts menés en collaboration avec la paroisse universitaire Saint-Dominique. Elle appelle à des discussions dans les plus brefs délais pour éviter toute escalade.



La CECD conclut en souhaitant une « bonne fête de la Nativité » à tous les fidèles chrétiens, tout en réaffirmant son attachement au respect des droits spirituels de chaque communauté.