Noel dans la déche après six mois d’arriérés de salaires : Les employés de Emedia très en colère Les fêtes de Noël s’annoncent sombres pour les travailleurs du Groupe Emedia Invest. Dans un communiqué publié hier, le syndicat des travailleurs des médias a dénoncé, une fois de plus, les conditions précaires dans lesquelles se trouvent les employés. Selon ce communiqué, intitulé "Emedia va encore rater Noël", les agents du groupe cumulent actuellement six mois d’arriérés de salaires.

"Cette année encore, le Père Noël ne descendra pas au Groupe Emedia Invest. Sous le sapin de la dignité, il n’y aura pas de salaires pour subvenir aux besoins de sa famille", déplorent-ils.



Face à cette situation, les travailleurs affirment avoir cessé toute activité depuis deux mois, une mesure qu’ils qualifient de combat de principe. Cependant, ils accusent la direction de rester sourde à leurs revendications, tout en dénonçant un "manque de respect" envers le personnel.



Le communiqué pointe également l’incapacité de la direction à résoudre cette crise et en appelle à l’intervention des actionnaires. "Nous interpellons encore les actionnaires sur la situation difficile que vivent les pères, mères et soutiens de famille qui n’ont que leur salaire pour survivre", lit-on.



Le syndicat appelle aussi les autorités compétentes à se saisir de ce problème, soulignant les "conséquences multiples et désastreuses" de ces arriérés de salaires. "Respectez nos droits et payez nos salaires !", conclut le communiqué, exprimant l’exaspération et le désarroi des travailleurs.



