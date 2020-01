Nollywood: Le célèbre acteur Ernest Asuzu devenu mendiant de rue (Vidéo)

Dans une vidéo qui est devenue virale publiée par un passant et un fan, identifié comme Bolingo 2014, il a été rapporté que l’acteur qui était autrefois connu pour son dynamisme et son interprétation des rôles de film a été filmé torse nu, alors qu’il confirmait les détails en larmes.



Bolingo a critiqué Nollywood en disant que l’industrie est une énorme honte car il a été choqué de voir le vétéran acteur dans un état aussi émacié sans l’aide de ses collègues de l’industrie du divertissement, ce qui a incité à la publication de la vidéo. (Voir ci-contre)…



Le dimanche 26 janvier 2020, Ernest Asuzu a été aperçu torse nu, portant un pantalon qui a eu de beaux jours apparemment et des tapettes de douche dans un populaire supermarché à Surulere quémandant de l’argent aux gens afin de se nourrir.