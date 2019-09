Nomination: Abdoulaye Diop devient contrôleur général de la Police et fait des jaloux

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Septembre 2019 à 11:05 | | 0 commentaire(s)|

En conseil des ministres, le Commissaire divisionnaire Abdoulaye Diop a été élevé au grade de Contrôleur général de la police, l'équivalent du grade de Général. Mais, sa nomination fait grincer des dents dans les couloirs du Ministère de l’Intérieur. Puisque, dit-on, le Directeur de la sécurité publique (Dsp) devait partir à la retraite au mois de novembre prochain.



D’après l’Observateur, le Colonel Diop a intégré le corps des commissaires avec la réforme de 2007 avec un grade de commissaire divisionnaire. Et, il a été révélé que Thiendella Fall et Pierre Mendy ont aussi bénéficié du grade de Contrôleur général.



Respectivement Directeur général des élections (Dge) et Directeur de la surveillance du territoire (Dst), tous les deux sont des commissaires divisionnaires de classe exceptionnelle.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos