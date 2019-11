Nomination: Macky case Victor Sadio Diouf au Coud

L’ancien Secrétaire général du Mouvement des élèves et étudiants libéraux, MEEL, Victor Sadio Diouf vient d’être récompensé par le Président Macky Sall. Ce dernier l’a fait nommer conseiller technique du Directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar, COUD.



Il retrouve ainsi son ancien camarade du Pds, Ablaye Seydou Sow. « C’est avec un grand plaisir que j’ai pris ma nomination au poste de Conseiller Technique au Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD). Je voudrais rendre grâce à Dieu et exprimer ma profonde gratitude au président de la République Macky Sall pour cette marque de confiance. Je puis l’assurer de ma disponibilité et de mon engagement indéfectible à poursuivre notre collaboration », écrit Victor Sadio Diouf sur Facebook.



