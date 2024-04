Nomination : Modou Ndiaye, ancien préfet, Directeur Cabinet Ministre Infrastructures et des Transports terrestres et aériens Ancien préfet de Saint-Louis, Modou Ndiaye, a été nommé Directeur Cabinet du Ministre Infrastructures et des Transports terrestres et aériens. Une décision qui a crée des réactions très positives. Emouvants témoignages de ses proches :

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Avril 2024 à 20:29 | | 0 commentaire(s)|

C'est avec une grande satisfaction que la nouvelle de la nomination de Modou Ndiaye, ancien préfet de Saint-Louis, au poste de directeur de cabinet du ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens a été accueillie.



Cette nomination est perçue par beaucoup comme un acte de justice qui vient réparer les torts subis par cet homme intègre et compétent.



La nomination de M. Ndiaye au ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens est saluée comme un signe d'espoir pour le Sénégal. Son intégrité, son courage et sa compétence font de lui un choix idéal pour ce poste important. Il est certain qu'il saura mettre ses qualités au service du pays et contribuer à la réalisation des grands projets d'infrastructures que le Sénégal souhaite mettre en œuvre.



Nous adressons à M. Ndiaye nos sincères félicitations pour cette nomination bien méritée.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook