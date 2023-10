Nomination : Oumar Guèye, président de la Commission d'Evaluation et de Suivi des Politiques et Programmes publics Par décret 2023-2100, le président de la République, Macky Sall vient de procéder à une nouvelle nomination. Selon le note parvenue au Groupe Leral, Monsieur Oumar Guèye, l’ancien ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des territoires, est désormais le président de la Commission d'Evaluation et de Suivi des Politiques et Programmes publics (CESPPP). Voic le décret :

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Octobre 2023 à 20:29 | | 0 commentaire(s)|



