Nomination: Serigne Khassim Mbacké alerte Macky Sall et « tire » sur El Hadji Dia Serigne Khassim Mbacké, petit-fils de Serigne Bassirou Mbacké Ibn Serigne Touba Khadimou Rassoul, alerte le chef de l’Etat et lui demande d’être très regardant sur ses nominations.

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Février 2022 à 08:55 | | 0 commentaire(s)|

El Hadji Dia, nommé Ambassadeur itinérant, ne fait pas l’unanimité. Et pour cause. Le marabout revisite son passé d’enseignant à l'université de Ziguinchor, où il était comptable. Il serait accusé de détournement de deniers publics.



Il demande à Macky Sall de s’entourer de bonnes personnes et d’éviter de nommer des personnes qui n’hésitent pas à mentir ou à trahir pour arriver à leurs fins. Des attitudes qui ont fini par dépiter les Sénégalais. De tels comportements expliquent pourquoi beaucoup de gens ont sanctionné BBY.



A l’en croire, ses mauvais choix politiques lui retombent dessus. La nomination d’El Hadj Dia peut être la dernière pièce pour la destruction finale de Benno Bokk Yakaar, dit-il. Ce dernier s’était rendu à Porokhane en compagnie du ministre de l’intérieur.



" Si Serigne Mountakha savait qui il est, il n’allait pas lui donner la main , martèle-t-il. « La nouvelle mentalité sénégalaise n’accepte plus l’arrogance et cela, Macky Sall devrait le graver en lettres d’or dans sa tête, s’il ne veut pas voir le pouvoir lui filer entre les doigts », prévient-il.













Rewmi



