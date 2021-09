Nomination au CESE : . Abdoul Aziz Dieng choisi pour remplacé par le regetté Cheikh Ngaïdo Ba C’est une nouvelle qui tombe au sein du CESE ! Le Chef de l’état Macky Sall a nommé Abdoul Aziz Dieng comme membre du Conseil économique, social et environnemental (Cese).

Il a été nommé par décret présidentiel le 31 août 2021, au titre des organisations socioprofessionnelles (acteurs culturels).



Il occupe le poste vacant laissé par le défunt Cheikh Ngaïdo Ba

Le site urbanradioafrica.com qui partage l’info rappelle que M. Abdoul Aziz Dieng est le vice-président du Comité permanent du droit d’auteur et des droits connexes (Sccr) de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Ompi).

A ce jour, M. Dieng était conseiller technique N°1 du ministre de la Culture et de la Communication, par ailleurs ex-président du Conseil d’administration du Bureau sénégalais du droit d’auteur.



