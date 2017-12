Nomination de Seydou Nourou Bâ: "Le Pds et ses alliés n'acceptent pas cette proposition saugrenue" ( Babacar Gaye)

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Décembre 2017 à 10:50

Le porte-parole du Parti démocratique Sénégalais (Pds) n’accorde aucun crédit à la nomination de l’ancien ambassadeur, Seydou Nourou Bâ, au poste de président du Comité de concertation du processus électoral. Babacar Gaye déclare dans le quotidien Walfadjiri, que d’après ses informations, celui a été proposé par les partis non alignés et les « partis dit de l’opposition » qui prennent part aux concertations avec le ministre de l’Intérieur.



« Donc, je vois mal comment cette décision prise par je sais qui, peut-être par le président de la République, peut-être par le ministre de l’Intérieur, je ne saurais le dire, saurait engager le Pds et ses alliés de la coalition gagnante Wattu Senegaal », dit-il. Cette nomination est un accord entre ceux qui prennent part aux concertations. Donc, il ne nous engage pas. Notre parti, le Pds, n’a pas encore pris une décision, mais les préalables pour un dialogue sincère ne sont pas encore pris en compte. Le Pds et ses alliés n’accepte pas cette proposition saugrenue, issue des non alignés et des partis de l’opposition alliés à Macky Sall », insiste le porte-parole du Pds.

