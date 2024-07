Nomination de Zakaria Camara: La mise au point du COUD

À la suite de récents changements au sein du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD), nous avons observé des contestations vives. La décision concernant Monsieur Zakaria Camara a particulièrement retenu l’attention. Nous souhaitons préciser que d’importants efforts ont été entrepris par le Directeur du COUD, en fonction depuis seulement un mois.



En effet, plus de vingt agents inconnus ont été retirés du système. Le nombre de chargés de mission a été réduit de trente-six à dix, et celui des conseillers techniques ,de vingt-quatre à dix. Des efforts considérables ont ainsi été accomplis en un temps record et dans la discrétion. Ce travail se poursuit.



Le nouveau Directeur, animé d'une grande vision et d'un programme très ambitieux pour le COUD, s'inscrit en droite ligne avec le PROJET, sous les orientations de Son Excellence le président de la République Bassirou Diomaye Faye, du Premier Ministre Ousmane Sonko, et du Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr/ Abdourahmane Diouf. Cette vision et ce programme seront mis en œuvre avec des personnes responsables et conscientes des enjeux. Le JUB JUBAL JUBANTI guide et continuera à guider nos pas et nos actions.



Notre pays est dans un tournant décisif et nous devons rester unis et soudés pour relever les grands défis qui se dressent devant nous. Nous ne décevrons jamais l’espoir des Sénégalais, qui se sont sacrifiés pour la réussite du PROJET.



Nous reconnaissons que des erreurs de repositionnement ou de redéploiement peuvent se produire. Nous en prenons acte et nous continuerons à apporter les ajustements nécessaires. La justice est une valeur chère à tous. Nous progressons tout en la protégeant.



Nous remercions chacun pour son engagement en faveur d’un Sénégal plus équitable et plus juste. Aucun effort n’est superflu pour tout projet nécessitant des sacrifices.



Service de la Communication du COUD