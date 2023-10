Nomination de son frère Daouda Dia dans le gouvernement: Pourquoi Macky Sall a renoué avec Harouna Dia Daouda Dia tout nouveau ministre de l’Elevage n’a pas lâché son fromage de premier questeur pour rien. Il vient occuper le ministère de l’Elevage, pour, vraisemblablement, souder la vieille amitié entre son aîné Harouna et Macky Sall. Cette nouvelle donne aurait des effets collatéraux sur la toute-puissance de Farba Ngom au Fouta.

Daouda Dia a fini par lâcher son fromage. Le désormais expremier questeur de l’assemblée nationale est, en effet, entré dans le tout nouveau gouvernement. Il hérite du ministère de l’Elevage, poste laissé vacant par Aly Saleh, ministre démissionnaire du gouvernement en avril dernier. Saleh et son camarade de parti Yankhoba Diattara, alors ministre des Sports avaient quitté le gouvernement pour suivre le Président du Conseil économique, social et environnemental, Idrissa Seck (CESE) qui avait rendu le tablier pour se conformer à sa décision de se présenter à la présidentielle.



Les départements de l’Elevage et des Sports avaient été confiés, cumulativement avec ses fonctions de Premier ministre à Amadou Bâ jusqu’à la formation du nouveau gouvernement actant l’entrée de Daouda Dia. Membre fondateur de l’Alliance pour la République, Daouda Dia n’avait jamais quitté sa position de premier questeur du parlement depuis 2012. Maire d’Orkadiéré (Nord) depuis 2009, il a été élu député au cours des trois dernières législatures (2012, 2017 et 2022).



Depuis onze ans, il exerce les fonctions de premier questeur de l’Assemblée nationale. Originaire de Wendou Bosséabé, un village du département de Kanel. Titulaire d’un baccalauréat scientifique en 1994 au lycée Valdiodio-Ndiaye de Kaolack, Daouda Dia décroche plus tard un diplôme supérieur de gestion. Il a donc le profil de l’emploi. Nombreux, en effet, sont ceux qui voient derrière cette montée en grade du maire d’Orkodiéré la volonté du président Macky Sall de réparer les fissures occasionnées par l’éphémère décision d’Abdoulaye Daouda Diallo de se présenter à la présidentielle. Le bloc imprenable affiché par le Fouta a dû être en rude épreuve durant la grosse semaine de frayeur née de la rébellion de ADD suite à la désignation d’Amadou Bâ comme candidat de Benno Bokk Yaakaar.



Ainsi, pour parer à toute éventualité née de la frustration des proches d’ADD, Macky Sall a fait entrer Daouda Dia dans le gouvernement. Il y en a qui animent une autre école au sujet de la nomination de l’ex-premier questeur. Ceux-là sont d’avis que par cette initiative, Macky Sall essaie de recoller les morceaux d’une amitié jugée en délicatesse avec Harouna Dia, frère aîné du nouveau ministre de l’Elevage. Grand ami et puissant soutien financier du président Macky Sall, alors opposant à Abdoulaye Wade, la chronique raconte, à tort ou à raison, que les deux hommes étaient en froid.



Des proches de l’APR accusent, sans en donner les preuves, le tout-puissant député Farba Ngom d’être à l’origine de la prise de distance entre Macky Sall et Harouna Dia. Ces sources affirment que le griot de Macky Sall a combattu Harouna Dia avant de le réduire au silence au Fouta. Dia en aurait accusé le coup. Et cela aurait affecté ses rapports avec Macky Sall. Il fallait alors tout refaire. Harouna Dia a été, et continue de l’être, sans doute, un personnage-clé dans le dispositif politique de Macky Sall. Riche homme d’affaires établi au Burkina, Harouna Dia a été décisif dans la consolidation et la montée en puissance de Macky Sall et de son parti face à Abdoulaye Wade.



D’ailleurs, Wade avait voulu casser le couple, puis enrôlé Harouna Dia, sans succès. Discret, Harouna Dia qui abhorre, sûrement, la lumière crue de l’espace public esr crédité d’une réelle influence sur de larges franges de l’Apr . Des milieux proches du parti présidentiel racontent que Harouna Dia a monté, en compagnie de Macky Sall le premier gouvernement dirigé par Abdoul Mbaye en 2012. Il y aurait même été pressenti pour occuper le département de l’Agriculture, mais il aurait décliné l’offre juste après la mise en place du gouvernement d’Abdoul Mbaye, les mêmes milieux proches de l’APR se souviennent du rôle de sapeurpompier, à l’hôtel Radisson, par Harouna pour calmer les frustrés.



D'après le journal Point Actu, Harouna Dia revenu, tous les regards se braquent vers Farba Ngom, considéré au Fouta comme un faiseur de roi. D’ailleurs, quand Abdoulaye Daouda Diallo s’est opposé à la candidature d’Amadou Bâ et a mobilisé ses proches pour briguer les votes en 2024, il avait été accusé d’être manipulé par Harouna Dia. Le rapprochement Macky Sall-Harouna Dia ne sera pas sans effet sur la toute-puissance de Farba Ngom. D’aucuns pensent que ce dernier en serait affaibli. Il y en a même qui se demandent si Farba Ngom est toujours en bons termes avec Macky Sall avec le retour en premier plan des frères Dia au Fouta .









