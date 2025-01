Nomination des membres du CNRA : Le CDEPS dénonce de graves entorses aux textes réglementaires Le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS) tire la sonnette d’alarme concernant le décret 2024-3401, signé le 11 décembre 2024, portant nomination des membres du Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA). Ce décret, selon le CDEPS, révèle de nombreux manquements qui témoignent d’une méconnaissance des textes régissant le secteur de la communication audiovisuelle au Sénégal.

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Janvier 2025 à 10:30 | | 0 commentaire(s)|

Dans une déclaration ferme, Mamadou Ibra Kane, président du CDEPS, rappelle que :

La nomination aux postes civils, y compris ceux des membres du CNRA, relève exclusivement de la compétence du président de la République par décret, et non sur proposition du ministre de la Communication.



Les membres du CNRA, disposant d’un mandat de six ans non renouvelable et non révocable, ne peuvent être remplacés avant la fin de leur mandat.



Le CNRA, en tant qu’autorité indépendante, se doit d’être strictement apolitique. Aucun de ses membres ne peut afficher une affiliation à un parti politique, conformément à l’esprit républicain.



Par ailleurs, le CDEPS interpelle les autorités sur la nécessité urgente de mettre en place la Haute Autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle (HARCA), prévue par le Code de la presse mais toujours pas opérationnelle. "Le respect des lois en vigueur est un impératif, faute de quoi les slogans de transparence resteront vides de sens", martèle le CDEPS.



Ce nouvel épisode s’ajoute à une série de maladresses attribuées au ministère de la Communication sous l’actuel régime, aggravant les tensions dans un secteur déjà sous pression.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook