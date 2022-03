Nomination du Premier ministre : Birahime Seck interpelle Macky Sall

Si aucun texte de loi ne met la pression sur le chef de l’Etat, Birahime Seck estime par contre que Macky Sall «doit respecter la cohérence constitutionnelle, en nommant un Premier ministre et se conformer à la nouvelle architecture institutionnelle»



Le Coordonnateur général du Forum civil rappelle au Président et ses troupes leurs sorties pour justifier le retour de la Primature.



«Lui et ses partisans n’ont pas cessé de communiquer sur le fait qu’il avait besoin d’un Premier ministre parce que ses fonctions à l’Union africaine seraient assez lourdes, ce qui ne l’empêche pas, pourtant, de faire le tour du pays», a souligné Birahime Seck hier sur sa page Facebook. Pourtant Macky Sall semblait pressé de faire revenir un chef du gouvernement.



«Ce sera après les élections locales. Ça n’a pas de sens de nommer un Premier ministre avant les Locales», avait-il promis lors de son entretien avec Rfi et France 24, le 9 décembre dernier.

Le Quotidien