Nomination en Conseil des Ministres du mercredi 5 Août 2020 Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris la décision suivante :

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Août 2020 à 21:30

Monsieur Amadou Gallo DIOP, Professeur titulaire des Universités de classe exceptionnelle en Neurochirurgie, est nommé Directeur général de la Recherche et de l’Innovation au Ministère de Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’innovation, en remplacement de Monsieur Amadou Thierno GAYE.

