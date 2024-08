Nominations : Thierno Alassane Sall dénonce « la République des copains et des coquins », mais perd « des valeurs » à Guédiawaye Thierno Alassane Sall est tombé des nues en lisant mercredi les nominations en conseil des ministres. Oui, Le leader de la République des valeurs est très déçu par le régime, nous dit l’As. Cependant, il y a eu des départs au sein de son parti...

Pourtant, selon le député, le Président Diomaye avait promis une République exemplaire, où la compétence et le mérite l’emporteraient enfin sur les accointances politiques ou les amitiés. Il s’attendait à ce que les appels à candidatures, adossés sur des enquêtes de moralité, soient la norme. Hélas ! À l’arrivée, se désole-t-il, ils éclaboussent la République par des promotions inqualifiables.



A l’en croire, selon le journal, devant ces reniements flagrants, «je ne peux m’empêcher de repenser à la fameuse expression de Thomas Sankara : La République des copains et des coquins ».Il semblerait que celleci ait encore de beaux jours devant elle au Sénégal, lance Thierno Alassane Sall.



Cependant, « L’As » a aussi noté des défections dans les rangs de la République des Valeurs et selon lui le parti de Thierno Alassane Sall serait au bord de l’implosion.



Des défections sont enregistrées à Guédiawaye. En effet, le coordonnateur départemental Mamadou Aw, par ailleurs, président national des cadres dudit parti et ses proches, ont tenu un point de presse hier, pour annoncer leur démission. I



Ils mettent ainsi fin à leur compagnonnage politique avec Thierno Alassane Sall. Un départ qui va affecter le leader de la République des Valeurs puisque M. Aw et ses militants avaient abattu un excellent travail pour implanter le parti dans la banlieue, souligne le journal.



Mamadou Aw promet d’ailleurs dans un avenir très proche de créer un mouvement citoyen avec ses camarades démissionnaires.



