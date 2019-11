Nominations d’Aminata Mbengue Ndiaye et d’Alioune Ndoye : Jean-Paul Dias désapprouve C’est l’une des premières désapprobations après la nomination d’Aminata Mbengue Ndiaye au poste de présidente du HCCT et son remplacement au ministère de la Pêche par son camarade socialiste, Alioune Ndoye. En effet, Jean Paul Dias, n’a pas caché son amertume après ces choix du chef de l’Etat. « Pour moi, le président la République, après avoir servi à la louche ce groupe de ralliés, comme je les appelle, il continue maintenant à leur déverser des faveurs », a, en effet, regretté Dias père dans l’émission Objection de Sud Fm ce dimanche.

