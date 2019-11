Nominations d'Aminata Mbengue Ndiaye et d'Alioune Ndoye: Le Parti Socialiste se prononce Le président Macky Sall a nommé Aminata Mbengue Ndiaye qui était jusque-là ministre des Pêches et de l’économie maritime, Présidente du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT). Elle remplace feu Ousmane Tanor Dieng décédé au mois de juillet dernier à Paris. Alloune Ndoye, le maire de Dakar-Plateau bombardé ministre de la Pêche et de l’économie maritime en remplacement à Aminata Mbengue Ndiaye. Le Ps vient de sortir un communiqué pour remercier le président Macky Sall.



Communiqué



Avec la nomination de Mme Aminata MBENGUE NDIAYE, à la tête du HCCT et du camarade Alioune NDOYE, au Ministère de la Pêche et de l’Economie maritime, intervenue le samedi 02 Novembre 2019, le Chef de l’Etat, le Président Macky SALL vient, à nouveau, d’illustrer de fort belle manière, à travers ces deux actes majeurs, l’intérêt particulier qu’il accorde au renforcement de la dynamique unitaire victorieuse des élections présidentielles de 2012 et 2019.





Aussi, le Parti socialiste mesure-t-il à sa juste valeur la haute portée des décisions prises par le Chef de l’Etat. Ces décisions traduisent sa confiance renouvelée que les militants et responsables matérialiseront quotidiennement, par des actes conformes aux termes de la résolution adoptée lors du congrès d’investiture du 27 Novembre 2018 ainsi qu’à la ligne d’orientation tracée par le Président Ousmane Tanor DIENG et aux valeurs qu’il incarnait.

Reprenant à cet égard les mots du Président Ousmane Tanor DIENG, contenus dans son allocution, prononcée à l’occasion de son installation officielle, à la tête du HCCT, le Parti socialiste estime que cette confiance du Chef de l’Etat l’oblige. Il la portera comme une exigence de succès du quinquennat, au profit exclusif des intérêts du peuple sénégalais.

En outre, les militants du parti socialiste perçoivent la nomination de leur Secrétaire générale, Mme Aminata MBENGUE NDIAYE, à la tête du HCCT, non seulement comme un honneur qui leur est fait, mais aussi comme une expression concrète de la volonté du Président Macky SALL, de promouvoir davantage le leadership féminin.





Il en est également de même du pari optimiste qu’il a fait, sur une autre cible d’avenir membre du Parti socialiste, en la personne du camarade Alioune NDOYE, nouveau Ministre de la Pêche et de l’Economie maritime.



Le Parti socialiste salue, à travers toutes ses composantes, le double geste du Président Macky SALL et lui exprime sa profonde gratitude, pour cette grande marque de confiance.

Le Parti socialiste félicite très chaleureusement son Secrétaire général, Mme Aminata MBENGUE NDIAYE de même que le camarade Alioune NDOYE.



Le Parti socialiste exhorte tous les militants et responsables, à tous les niveaux des instances, à apporter à la Secrétaire générale, Mme Aminata MBENGUE NDIAYE ainsi qu’aux deux camarades ministres Serigne Mbaye THIAM et Alioune NDOYE, tout le soutien nécessaire à l’exercice des missions qui leurs sont confiées.





Il appelle enfin toutes les composantes de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar à renforcer davantage la solidarité interne et à se mobiliser prioritairement, autour de la réalisation des objectifs assignés aux politiques publiques, définies par le Président Macky Sall





Jean Marie D ' Erneville

