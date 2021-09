Nominations en Conseil des Ministres de ce mercredi 29 Septembre 2021 Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Septembre 2021 à 22:52 | | 0 commentaire(s)|

Monsieur Mouhamadou Abdoulaye MBAYE, Ingénieur commercial, précédemment Directeur général du Marché central aux Poissons de Pikine, est nommé Directeur général de la Société d'Exploitation du Marché d'intérêt national et de la Gare des gros-porteurs (SEMIG) ;



Monsieur Ibrahima DIAGNE, Ingénieur en Génie Civil, Spécialiste en Gestion des Déchets solides, Environnement et Développement Durable, est nommé Directeur du Projet de Promotion de la Gestion intégrée et de l’Economie des Déchets solides au Sénégal (PROMOGED) ;



Monsieur Babacar DIENG, Enseignant Chercheur à l’UFR des Lettres et Sciences Humaines de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, est nommé Professeur titulaire de classe normale ;



Monsieur Bouya DIOP, Enseignant Chercheur à l’UFR de Sciences Appliquées et de Technologie de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, est nommé Professeur titulaire de classe normale ;



Monsieur Ibou SANE, Enseignant Chercheur à l’UFR des Lettres et Sciences Humaines de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, est nommé Professeur titulaire de classe normale ;



Monsieur Aly TANDIAN, Enseignant Chercheur à l’UFR des Lettres et Sciences Humaines de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, est nommé Professeur titulaire de classe normale ;



Madame Fatou DIOP, Enseignant Chercheur à l’UFR des Lettres et Sciences Humaines de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, est nommé Professeur titulaire de classe normale.

