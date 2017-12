Nominations en Conseil des ministres du 20 décembre 2017

Le Président Macky SALL a réuni le Conseil des ministres mercredi 20 décembre 2017 à 10 heures au Palais de la République.



Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :



• Monsieur Adama Baye Racine NDIAYE, Administrateur civil principal, est nommé Secrétaire général du ministère de l’Industrie et de la Petite et Moyenne Industrie, Poste vacant ;



• Monsieur Baye Oumy GUEYE, Administrateur civil principal, est nommé Secrétaire général de la Délégation générale à la Promotion des Pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose, en remplacement de Monsieur Ousmane KASSE, appelé à d’autres fonctions ;



• Monsieur Alioune Badara SAMBE, Administrateur civil principal, précédemment Préfet du département de Thiès, est nommé Préfet du département de Dakar, en remplacement de Serigne Babacar KANE, appelé à d’autres fonctions ;



• Monsieur Serigne Babacar KANE, Administrateur civil principal, précédemment Préfet du département de Dakar, est nommé Préfet du département de Rufisque, en remplacement de Monsieur Baye Oumy GUEYE, appelé à d’autres fonctions ;



• Monsieur Fodé FALL, Administrateur civil principal, précédemment Préfet du département de Kaolack, est nommé Préfet du département de Thiès, en remplacement de Alioune Badara SAMBE, appelé à d’autres fonctions ;



• Monsieur Babacar NDIAYE, Administrateur civil principal, précédemment Adjoint au Gouverneur de la région de Dakar chargé des affaires administratives, est nommé Préfet du département de Bignona, en remplacement de Monsieur Amadou Lamine GUISSE, appelé à d’autres fonctions ;



• Monsieur Abou SOW, Administrateur civil principal, précédemment Adjoint au Gouverneur de Kédougou chargé des Affaires administratives, est nommé Préfet du département de Goudiry, en remplacement de Monsieur Amadou SAKHO, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



• Monsieur Ibrahima Ismaël NDIAYE, Administrateur civil, précédemment Adjoint au Gouverneur de la région de Ziguinchor chargé des Affaires administratives, est nommé Préfet du département de Oussouye, en remplacement de Monsieur Christian Fernand Johnson T. DIATTA, appelé à d’autres fonctions ;



• Monsieur Maguette DIOUCK, Administrateur civil, précédemment Adjoint au Gouverneur de la région de Fatick chargé des Affaires administratives, est nommé préfet du département de Kanel, en remplacement de Monsieur Daouda Wadd SECK, appelé à d’autres fonctions ;



• Monsieur Ibrahima NDIAYE, Administrateur civil principal de classe exceptionnelle, est nommé Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement du ministère du Pétrole et des Energies, en remplacement de Monsieur Momar THIOUNE, appelé à d’autres fonctions ;



• Monsieur Amad DIOUF, Ingénieur biomédical, est nommé Directeur des Infrastructures, des Equipements et de la Maintenance du ministère de la Santé et de l’Action sociale, en remplacement de Madame Awa Ndiaye DIOUF, admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



• Madame Ndèye Aminata LOUM, titulaire d’un Master en Audit et Contrôle de gestion est nommée, Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement du ministère de l’Industrie et de la Petite et Moyenne Industrie, poste vacant ;



• Monsieur Daouda Wadd SECK, Administrateur civil principal, est nommé Secrétaire général de l’Agence nationale de la Maison de l’Outil, en remplacement de Monsieur Djiby DIOUM, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.



Le Ministre Secrétaire général du Gouvernement, Porte-parole