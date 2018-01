Nominations en Conseil des ministres du 24 Janvier 2018

Le Président Macky SALL a réuni le Conseil des ministres, mercredi 24 janvier à 10 h, au Palais de la République.



Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :



 Monsieur Mbaye DIOP, Géographe-Urbaniste, précédemment Chef de la Division régionale de l’Urbanisme et de l’Habitat de Kaolack, est nommé Directeur du Cadre de Vie et des Espaces Verts Urbains (DCVEVU), en remplacement de Monsieur Abdoul Aziz DIOP, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



 Docteur Djibril Sakhoba YANSANE, titulaire d’un Master en Management des Institutions de Santé de l’UCAS, précédemment en service à l’Etablissement public de santé de niveau 1 de Mbour, est nommé Directeur de l’Etablissement public de Santé de niveau 1 de Sédhiou, en remplacement de Monsieur Doudou DIOUF, appelé à d’autres fonctions ;



 Monsieur Babakar SENE, titulaire d’un Diplôme d’Etudes supérieures spécialisées en Economie de la Santé au CESAG, précédemment Chef du service administratif et financier de l’Etablissement public de santé de niveau 1 de Mbour, est nommé Directeur de l’Etablissement public de santé de niveau 1 de Kaffrine, en remplacement de Docteur Binta Diop BADIANE, appelée à d’autres fonctions ;



 Docteur Binta Diop BADIANE, diplômée en Gestion des Services de Santé et en Qualité hospitalière, précédemment Directeur de l’Etablissement public de Santé de niveau 1 de Kaffrine, est nommée Directeur de l’Etablissement public de Santé de niveau 1 Abdoul Aziz SY Dabakh de Tivaouane, en remplacement de Monsieur Abdoulaye FALL, appelé à d’autres fonctions ;



 Monsieur Abdoulaye FALL, titulaire d’un Master en Management des Etablissements de Santé, précédemment Directeur de l’Etablissement public de Santé de niveau 1 Abdoul Aziz SY Dabakh de Tivaouane, est nommé Directeur du Centre hospitalier régional la Paix de Ziguinchor, en remplacement de Monsieur Fadel SARR, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.





