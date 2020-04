Nommé Ambassadeur du Sénégal au Niger en 2018 : le commissaire Oumar Maal a quitté son poste Le commissaire Oumar Maal n'est plus ambassadeur du Sénégal au Niger. Poste auquel il avait été nommé en 2018, après avoir quitté la direction générale de la police nationale. Le Témoin révèle, en effet, qu’il a quitté ses fonctions, à sa demande, deux ans après sa nomination et est rentré au pays pour "convenance personnelle". Il souhaitait ainsi se rapprocher de sa mère, qui est d'un âge avancé, précise le journal.

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Avril 2020 à 09:35 | | 0 commentaire(s)|



