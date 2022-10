Nommé Dg de l’Onas: Mamadou Mamour Diallo revient aux affaires, après 3 ans de traversée du désert

La série de nominations à la Direction générale des sociétés nationales ou aux hautes fonctions de l’Administration, continue. Ce mercredi 19 octobre, il y a eu beaucoup de nominations en Conseil des ministres. La plus remarquée, c’est celle qui consacre le retour aux affaires du célèbre Mamadou Mamour Diallo. Il est nommé Directeur général de l’Onas. L’ex-directeur des Domaines est un personnage qui a tenu le haut du pavé, avec l’affaire des 94 milliards FCfa. La bataille épique qui l’a opposé au leader de Pastef, Ousmane Sonko, est encore fraiche dans les mémoires. Le dossier a été classé sans suite par la justice, rapporte "Le Témoin".



L’ancien directeur des Domaines a toujours indiqué que personne ne pourra démontrer qu’il a détourné un seul franc dans cette affaire. Mamadou Mamour Diallo, limogé de son juteux poste en avril 2019, avait fait profil bas, tout en continuant à militer pour le parti présidentiel à Louga. Ses rares sorties étaient souvent des répliques contre Ousmane Sonko, mais aussi contre le ministre-maire de Louga, Moustapha Diop, son ennemi juré. Aux élections locales de janvier dernier, il s’était allié avec la secrétaire générale du Parti socialiste et présidente du Haut conseil des collectivités territoriales, Mme Aminata Mbengue Ndiaye.

Les deux voulaient conquérir la mairie de Louga mais avaient été battus à plate couture par le ministre de l’Industrie, Moustapha Diop.



L’ancien directeur des Domaines a accepté la traversée du désert avec patience, humilité, mais aussi une loyauté affichée à l’endroit du Président Macky Sall. Et comme ce dernier n’oublie pas ses amis, il a fait revenir au premier plan, l’ancien directeur des Domaines, pour le bombarder Directeur général de l’ONAS.