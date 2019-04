Nommé Ministre du Pétrole et de l’Energie : Mouhamadou Makhtar Cissé vise l'accès universel à l’électricité et une baisse des prix

L’accès universel à l’électricité et la baisse des prix sont les nouveaux engagements du nouveau ministre du Pétrole et de l’Energie, Mouhamadou Makhtar Cissé.



Ainsi, il indique que si les objectifs restent les mêmes, il tient à préciser qu’il y a encore du travail à faire. Aujourd’hui, retient-il, ce n’est pas un jour de bilan ou pour de nouvelles perspectives. « Je viens d’être nommé. C’est la première fois que je m’exprime. Je voudrais remercier le Président de la République pour cette marque renouvelée de confiance », a déclaré l'ex-Directeur général de la Senelec au micro de Rfm.



M. Makhtar Cissé, tenant ces propos lors d’une visite à la centrale du Cap des Biches, a manifesté sa volonté de transformer les centrales. L’idéal, insiste-t-il, consiste à les faire marcher au gaz pour amener des gains de productivité importants à la Senelec. Mais aussi, disposer d’un coût final assez intéressant avec un meilleur prix pour le consommateur.



Leral



