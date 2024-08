Nommé Pca du Grand théâtre: Kilifeu, un Pca sous contrôle judiciaire

La nomination de Landing Mbessane Seck alias Kilifeu comme Pca du Grand théâtre national fait polémique. C’est parce que ce membre du mouvement Y en a marre n’est toujours pas sortie complètement des griffes de la justice après avoir été inculpé pour corruption et tentative de trafic de migrants dans l’affaire des passeports. Après 3 mois de détention, il avait bénéficié d’un contrôle judiciaire qu’il l’obligeait d’ailleurs à «se présenter chaque mois» devant le juge d’instruction en charge de son dossier.



Le binôme de Thiat était incriminée par une vidéo virale avait incriminé dans cette affaire de trafic de passeports avec Simon Kouka, lui aussi rappeur et membre de Y’en a marre. Seulement, si les nominations de Nitt Dof et de Kilifeu sont tombées comme un coup tonnerre, c’est parce que le second n’a toujours pas été jugé sur les accusations qui pèsent sur lui.

Bes Bi