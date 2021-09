Nommé au poste de Commandant de l’Etat-major: Le Général de Division Aly Zaid O M'BAREK, contesté

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Septembre 2021

Les réfugiés mauritaniens au Sénégal et, au Mali ont animé une rencontre, ce lundi au siège africaine pour la défense des droits de l'homme. Ces derniers, ont dénoncé de manière publique la nomination du Général de Division ALY Zaid O M'BAREK de l’armée mauritanienne, au poste de Commandant de l’Etat-major.



Rejetant sa nomination, Moustapha Touré, réfugié depuis 1984 rappelle que Général de Division ALY Zaid O M'BAREK avait participé à la campagne de tortures et d'exécutions, visant à éliminer les soldats noirs de l'armée mauritanienne.



Face à cette situation, ces refugiés lancent un appel afin que justice soit faite.

