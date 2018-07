«Non, M. Boubacar Camara ne Gronde pas, mais il Grogne » (Ibra NDIAYE)

Quand on a porté la tenue une fois dans sa vie, il y a de ces comportements et de ces discours qu’on n’a pas le droit d’avoir et/ou de tenir. Mais c’est dommage que M. Camara a décidé de se signaler de cette manière au public !

Boubacar Camara, ancien Directeur Général des Douanes qui nous parle aujourd’hui de morale et de vertu a accepté d’être Secrétaire Général du ministre Karim Meissa Wade, Ministre de la coopération internationale, de l’Aménagement du territoire, des transports aériens et des infrastructures sous le Décret 2009-567 complété par le Décret 2009 -1154 ,où il est chargé du développement de la coopération économique et financière avec l’ensemble des pays partenaires du continent Asiatique à l’exception du Japon, de la coopération bilatérale avec les pays Arabes ,la République populaire de Chine, la Corée du Sud et l’Inde. De la Coopération multilatérale internationale avec toutes les banques et institutions financières arabes ou relevant de la Conférence islamique, représente l’État auprès de la banque Islamique de développement et interlocuteur direct du Sénégal auprès de 57 pays membres de L’OCI avant cela, le patron de Boubacar Camara a, pour un passé récent, commis le plus grand crime économique de l’histoire du Sénégal :

- Acheté un logiciel comptable à 259 millions alors qu’un cabinet a été payé pour ce travail à hauteur de 1 milliard 48 millions de frs CFA

-Location du bateau Musica à 8 milliards

-Location Tente à l’aéroport LSS à 502 millions

-acheté 20 téléphones à 549 000 frs l’unité

-acheté une lampe pour son bureau à 8 millions

-acheté un appareil photo à 9 millions

- dépensé 400 millions pour l’habillement de ses hôtesses

-dépensé 6 Milliards pour l’agrandissement d’un km de route

-Embellir et aménager la corniche ouest à 3 milliards 358 millions avec les cocotiers de karim Meissa Wade qui ont coûté 1 milliard 400 millions ; Au total, c’est pas moins de 500 milliards qui ont été dilapidés par Karim Meissa Wade lors de ce sommet.

Voilà cet homme que M. camara a décidé de servir pour déstabiliser le Sénégal ; Non, je n’y crois pas ; Karim Meissa Wade ne va pas revenir.

Enfin, Monsieur Camara, vous voulez mettre en place un site internet dénommé « LOUBAL.SN » une très bonne chose ; Le grand penseur Jean Jacques Rousseau disait : « S’il faut être juste pour autrui il faut être vrai pour soi c’est un hommage que l’honnête homme doit rendre à sa propre dignité ». Pour l’amour de Dieu, commencez par mettre en tête le nom de ton patron KARIM MEISSA Wade et celui de son père puis ton nom Boubacar Camara, ancien Directeur Général des Douanes et le nom de tous les prédateurs du PDS que les sénégalais ont vomi en 2012. M.Camara, une leçon à retenir : On ne fait pas la politique avec le cœur plein d’amertume de haine et de colère…

M. Ibra NDIAYE ex DG de (A.P.D.A) /Rep/Asecna/SN