Non Madame La Responsable Commerciale, vous ne pouvez pas dire ça !!! (Par Seydou Cisse) Madame vous avez réagi à la suite du sit-in des membres du collectif des clients de Getran Immo tenu vendredi 06 août 2021 devant vos locaux pour réclamer leurs logements. Logements qui devaient être livrés depuis 2017. Dans les colonnes du journal « Dakaractu » vous dites, je vous cite :

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Août 2021 à 21:29 | | 0 commentaire(s)|

- ‟Les appartements sont déjà prêts. Cependant, ils sont confrontés à un problème d'assainissement par rapport à l'accès à l'eau”,



- ‟Getran Immo n'a escroqué personne. Nous n'avons pris l'argent de personne. Si les clients veulent récupérer leur argent, ils n'ont qu'à faire une demande et nous allons leur verser la somme déposée peu importe le montant",





- ‟J’espère que les appartements seront bientôt livrés vu l'avancement des travaux”.





Je vous réponds :



- en l’absence de systèmes d’évacuation des eaux usées, votre immeuble est impropre à sa destination et vous le savez !,



- vous ne pouvez plus donner une date exacte de livraison malgré un retard de 3 ans car, selon vous l’assainissement à Diamniadio ne dépend pas de votre entreprise. J’ai envie de vous dire Madame vous le saviez, et cela ne vous a pas empêché de commercialiser vos produits. Serait-ce de la publicité mensongère ou, vous étiez de bonne foi ?



Je vous rappelle Madame que « Produire la qualité dans les délais » est votre principal slogan figurant même sur votre logo d’entreprise, alors qu’attendez-vous pour leur dire la vérité !



Madame vous avez fauté, dit leur cette vérité et ouvrez des négociations pour une procédure d’indemnisation tenant compte des préjudices subis par vos clients. Même si je salue votre proposition de remboursement des sommes déposées, j’estime que cela n’est pas suffisant au regard du préjudice.



Madame, vous et vos clients êtes liés par un contrat de vente et chaque partie est tenue à des obligations :



- régler les appels des fonds, pour l’essentiel, pour l’acquéreur,



- construire le bien, conformément aux clauses du contrat, dans le délai convenu, pour le vendeur.



Petit rappel important :la vente en état futur d’achèvement est, comme toutes les ventes, un contrat conclu entre des parties, le vendeur et l’acquéreur en l’occurrence.



Et, si l’une des parties se soustrait à une obligation essentielle, l’autre peut solliciter du juge qu’il annule le contrat.



Si le retard est tellement important qu’il justifiera l’annulation de la vente, on parlera de « résolution judiciaire » et, le promoteur peut être condamné à verser à ses clients :



• une indemnisation de leur préjudice financier : intérêts du prêt souscrit pour financer l’acquisition, indemnité de remboursement anticipé, etc,



• des frais supplémentaires en indemnisation de leurs frais de relogement et de leur préjudice moral,





• des frais au titre de frais de procédure.



Je ne serais pas long cettefois-ci mais, mon impression est que, dans notre pays tout est informel ou on se plaît à vivre dans cet informel basé en général sur l’oral avec notre fameux slogan national ‟YALLAH Bakhna”.



Et cela est valable aussi bien pour les professionnels que les particuliers. Pour ces derniers, arrêtaient d’être dans l’oral (marche, etc.), porter plainte et demander l’annulation de la vente par la justice si GETRAN IMMO ne veut rien comprendre.



Je voudrais aussi en ces temps difficiles de pandémie Covid-19 souhaiter prompt rétablissement à tous les malades et encourager notre corps médical en général qui fait tout ce qu'il peut pour sauver des vies malgré des moyens limités, Bravo à eux.



En particulier à Diarra Cissé infirmière, Marieme Diallo stagiaire qui, comme tant d’autres du corps médical se sont déplacés pour vacciner les populations (en particulier celles de Diakhao Souf à Thiès) bravo et continuer car le vaccin et les gestes barrières restent pour l’instant nos seules armes alors utilisons-les.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos