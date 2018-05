"Non à une Place de l'Europe à Gorée": Un collectif voit le jour

L’inauguration à Gorée d'une « Place de l'Europe » a entraîné une vague d’indignation dans le continent et dans la Diaspora. Un collectif international qui regroupe des Africains, Afro-Descendants, universitaires, acteurs culturels, membres de la société civile, travailleurs et citoyens simples, vient de naître pour dire "Non à une Place de l'Europe à Gorée". Ce Collectif informe de la tenue d'une conférence de presse samedi 26 mai 2018 à 14 heures, au siège de Enda Tiers Monde; en présence de nombreux signataires.



Représentants :



Myriam Malsa, Vice-présidente du MIR (Mouvement International pour les Réparations), Martinique. Khadim Ndiaye, chercheur, Montréal, Canada.

Porte-parole : Daouda Gueye, professeur de philosophie, Sénégal.



QUELQUES SIGNATAIRES:



Boubacar Boris Diop, écrivain, Dakar, Sénégal



Tierno Monenembo, écrivain, Conakry, Guinée



Amadou Tidiane WONE, ancien ministre de la Culture du Sénégal, Dakar/Sénégal



Louis Sala-Molins, professeur de philosophie politique, Damiatte, France



Camille Chalmers, Professeur d'Université / Économiste, Port-au-Prince, Haiti



Pedro Welch, Professor, University of the West Indies, Christ Church/Barbados



Rachel Harding, Professor, University of Colorado, Denver, USA



Dr. Ama Mazama, University Professor, Philadelphia, USA



Kimani Nehusi, University Professor, Temple University, Philadelphia, USA



Felwine Sarr, Universitaire et Ecrivain, Sénégal



Agustín Laó-Montes, Articulación Afrodescendiente de las Américas-ARAAC, Profesor Universitario, Puerto RicoBeatriz Aiffil, Socióloga, Colectivo de mujeres negras Trenzas Insurgentes, Caracas, Venezuela



Louis Georges TIN, Président du Conseil représentatif des associations noires de France, Paris, France



Reinaldo Bolivar, Profesor, Caracas, Venezuela



Imaniyé Daniel, écrivain, Martinique



Maricruz Rivera Clemente, Directora Corporación Piñones se Integra COPI, Loiza, Puerto Rico



Lucie LOUZE DONZENAC, avocat, Guyane, FRANCE



Pr Rokhaya Fall, professeur d'histoire UCAD, Dakar, Sénégal



Pr Falilou Ndiaye, Professeur de Faculté (UCAD), Dakar Sénégal



Makhily Gassama, professeur/Essayiste, Dakar, Sénégal



Adama Gaye, journaliste et consultant, Dakar Sénégal



Hulo Guillabert, Panafricaniste / Écrivain / Directrice de Diasporas Noires Editions, Dakar, Sénégal



Pape Samba Kane, journaliste, Dakar, Sénégal



Antumi Toasije, Historiador, Centro Panafricano, Comunidad de Madrid, España



Blondin CISSE, Maître de conférences, Saint-Louis, Sénégal



Jesus Chucho Garcia, Fundacion Afroamerica y de la diaspora Africana, Republica Bolivariana de Venezuela



Dr Trésor Yoassi, Lecturer, University of Arizona, Tucson Arizona USA



Rachid ID YASSINE, Sociologue, Sénégal



Antigua and Barbudans Reparations Support Commission, Chairperson, St. John's, Antigua and Barbuda



Kaba Laye, président du Conseil Communal de la jeunesse de Gorée, Dakar/ Sénégal



Marie Jeanne FALL, Auditrice Comptable, Gorée, Sénégal



Movimiento panafricano Bilbao, Espana



Marius Makon, Acteur, Madrid Espagne



Dr. Siikam Sy, égyptologue, Essex, USA



Ibrahima KA, enseignant-Chercheur, Boulogne sur Mer/ France



Kam Kama SABAS MAKEDA MAKANDA , Auteur-éditeur, Paris, France



Association des Écrivains de Côte d'Ivoire (Président), Abidjan (Côte d'Ivoire)



Clementine Bata, PanAfroVision Concepts, Newark USA



Nebon Babou Bassono, africtivista, Barcelona/España



Asociación Puentes Tendidos en España (Presidente), Las Palmas de Gran Canaria-España



Marie-Louise SOCK, enseignante, Kansas City MO (USA)



Flore Agnès Nda Zoa, juriste, Genève Suisse



Moha Gerehou / Sos Racismo Madrid, Periodista / Journalist, Madrid (España)



Yeison F. García López, Politólogo, Madrid (España)



Dr. Thierno Guèye, professeur, Montréal, Canada



Silvia Albert Sopale, actriz, Barcelona - España



Nicolas Dupretz Professeur certifié, membre de la campagne Faidherbe doit tomber (Lille), Lille, France



Ndéye Fatou Sané, professeur de philosophie, Saint-Louis, Sénégal



Antoinette Torres Soler/ Afroféminas, Directora de Afroféminas, Zaragoza, España



Sogue Diarisso, statisticien économiste, Dakar/Sénégal



Dr Babacar Diop, Ingénieur, Montréal- Canada



Mamadou Diame, professeur de sciences économiques et sociales, Angers France



Demba Moussa Dembélé/Société civile, économiste, Dakar, Sénégal



Babacar Buuba Diop, président de l association Panafricaine pour l Alphabetisation et l Education des Adultes, Dakar, Sénégal



Babacar Mbaye DIOP, enseignant-chercheur, Ucad, Dakar, Sénégal



Hady Ba, enseignant-chercheur en Philosophie (Fastef Ucad), Dakar, Sénégal



Abdou Lahat Ndiaye, professeur de philosophie, Dakar Sénégal



Me Pape Kante, avocat, Montréal Canada



Mamadou Ndiaye, médecin, Dakar, Sénégal



Ndongo Samba Sylla, Économiste du développement, Dakar/Sénégal



Léopold Nséké, Journaliste, auteur et conférencier, Guadeloupe/Canada



Dr Cheikh gueye, Chercheur/géographe, Dakar Sénégal



Elimane Kane, Président de Legs-Africa, Dakar/Sénégal



Bity Gaye, Professeur de lettres, Dakar, Sénégal



Abdou Ndukur Kacc Ndao, Anthropologue, Dakar, Sénégal



Kwado Saada Kwame GEBRE-MEDHIN, Artiste d'Art, Pan-AfriKan Activiste Afrocentricity International, MATINIK, FOYAL MATINIK



Salaura Didon, Administration Université des Antilles, Pointe a Pitre Guadeloupe



Alexis Carabali Angola, Antropólogo, Universidad de La Guajira, Riohacha, Colombia



CRAN (Carrefour de réflexion et d'action contre le racisme anti-Noir, Observatoire du racisme anti-Noir en Suisse), Genève / Suisse



Dialo Diop Médecin-Biologiste, MIR CEDEAO / ECOWAS, 10052 Sacré-Coeur 3, DAKAR SÉNÉGAL



Darío Solano, Educador, Santo Domingo, República Dominicana



El Hadj Balla Dieye, Enseignant chercheur, Université Assane Seck de Ziguinchor, Sénégal



Claudia Mosquera Rosero-Labbé, Directora Grupo de Investigación sobre Igualdad Racial, Diferencia Cultural, Conflictos Ambientales y Racismos en las Américas Negras-IDCARÁN Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá Facultad de Ciencias Humanas Centro de Estudios Sociales, Bogotá- Colombia



Congoactif association, Présidente, Paris, France/RDCongo



Comité International des Peuples Noirs (CIPN), Présidente, Pointe-À-Pitre, GWADLOUP



Roberto Rojas Davila, Abogado, Lima, Peru



Departamento de Historia, Universidad JAveriana, Bogota, Colombia

