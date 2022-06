Non paiement de redevances, occupation anarchique de l’espace public… : La Ville de Thiès dénonce des manquements graves de Mickey Land Faisant suite à l’ordonnance n°15 du 19 mai 2022 de la Cour suprême relative au contentieux entre le promoteur de Mickey land et la Ville de Thiès, l’institution a souhaité apporter quelques observations. Les services de Babacar Diop précisent, dans un communiqué lu par "Tribune", que la Ville de Thiès, après constat de manquements graves aux obligations contractuelles de Mickey Land, a adressé une lettre de résiliation le 3 mars 2022 et avait pris comme mesure, l’interdiction de toute activité jusqu’à nouvel ordre sur le site. "Tribune"

La promotrice de Mickey land avait formé un recours en annulation desdits actes tout en sollicitant la suspension de leur exécution. La Cour suprême, statuant en référé administratif, a ordonné la suspension de l’exécution de l’arrêté n°009 VTH/M/SG et de la décision n°0055/VTH/M/SG du 03 mars 2022.



L’institution municipale dit prendre acte de l’ordonnance de la Cour suprême mais entend recourir à tous les moyens de droit pour reprendre les espaces verts dévolus à la ville et les démocratiser pour les populations. Elle rappelle que cet espace qui est au cœur de la ville de Thiès a fait l’objet de deux contrats d’exploitation privée par l’ancienne équipe municipale.



À ce jour, note la même source, Mickey land doit aux Thièssois la somme de 10.750.000 Cfa en ne respectant pas l’obligation de payer la redevance mensuelle. «Comme stipulé à l’article 10 du contrat de bail n° 0171 signé le 07 juillet 2019, le non-paiement de la redevance est un motif de résiliation sans préavis et sans indemnité.



Par ailleurs, le rapport de visite effectué par nos services, a fait ressortir une situation d’insalubrité et d’insécurité générale de ce lieu devant accueillir les enfants de Thiès.



Sur ces faits, la municipalité, en rapport avec ses avocats, travaille à la récupération des espaces verts de la Ville, conformément à leur fonction initiale de lieux publics d’accès gratuit pour l’épanouissement de tous les Thièssois», assure la Ville de Thiès.



