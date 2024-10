Non-paiement des bourses, diminution du montant… : Les étudiants de l’Ucad en colère

Le ton est révélateur de la colère. « On n’a rien à comprendre ! », a répondu le Collectif des listes syndicales de la Faculté des sciences juridiques et politiques (Fsjp). Ces étudiants se désolent, en effet, de «la démarche» du ministre de l’Enseignement supérieur, qui, « sans concertation aucune, a diminué le montant de la bourse de plusieurs étudiants ».



Ils soulignent que « certains même sont restés une année sans percevoir de bourse, une première dans l’histoire de notre pays ». Les étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop de dénoncer : « C’est une inégalité notoire, car au moment où vous privez les étudiants de leurs bourses, vos salaires sont payés ainsi que ceux d’autres fonctionnaires. Donc la thèse qu’il a avancée, estimant que le pays n’a pas d’argent, n’est pas fondée. L’étudiant n’a que sa bourse pour subvenir à ses besoins d’hébergements, de restaurations et de recherches. Le collectif appelle le ministre à revoir sa décision dans les plus brefs délais. Tous les moyens de lutte seront usés pour obtenir la satisfaction de cette revendication ».













Bes Bi