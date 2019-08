Non paiement des bourses : les étudiants portent plainte contre Ecobank Les étudiants n’en peuvent plus de courir derrière leurs bourses. Selon Doudou Diouf le porte-parole de l’amicale des étudiants de l’Ucad, « les étudiants ont décidé de porter plainte contre Ecobank », qu’ils accusent, en plus des retards récurrents dans le paiement des bourses, de « pratiques douteuses au détriment des étudiants ». Les étudiants ont, dans le même temps, déploré l’exclusion de 4 étudiants de l’université Gaston, accusés d’avoir saccagé le bureau du recteur de l’université.

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Août 2019 à 18:34 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos