Non paiement des primes des rescapés de la guerre du Golf : À nos Jambars, la patrie ingrate ! Voilà maintenant 31 ans que les rescapés de la guerre du Golf et les familles des victimes courent derrière leurs indemnités. Pourtant l’État du Sénégal avait reçu des milliards de l'Onu pour désintéresser les Jambars, mais à ce jour nul ne sait oú est passé cet argent alors que les ayants-droits continuent de vivre dans la dèche. Il est temps que le pouvoir, au nom de la continuité de l’État, fasse preuve d'humanisme en mettant fin au supplice de ces compatriotes rescapés et des veuves des victimes.

Ce qui se passe avec les rescapés et veuves desJambars qui ont participé à la guerre du Golf 1990-1991 est indigne d'un État qui se dit de droit. Voilà aujourd'hui 31 ans qu'ils courent derrière leurs indemnités alors que l'Onu avait pourtant remis des milliards à l’État sénégalais pour dédommager les rescapés et les veuves des 93 militaires qui avaient péri dans le crash de l'avion qui les ramenait de La Mecque.



Depuis cet argent s'est volatilisé, et à ce jour, personne ne sait où il est passé au moment où les ayantsdroits vivent dans la dèche. Une situation intolérable, inacceptable, à la limite inhumaine dans un pays qui se dit de droit. Comment comprendre que des patriotes qui ont mis leur vie en péril et hypothéqué celle de leur famille pour honorer leur patrie soient spoliés de leurs droits en toute impunité ?



Au nom de la continuité de l'État, le pouvoir doit régler ce dossier qui dure et perdure. Selon El Hadji Malick Guèye, coordonnateur du Collectif des rescapés, «les assurances, de même que l'Arabie Saoudite, ont indemnisé les 93 Jambars décédés lors du crash d'avion ainsi que les 3 survivants et tous ceux qui avaient participé à cette guerre. Mais où est passé tout cet argent ?», s'est-il interrogé.



Avant de poursuivre : «Pourtant, on a payé beaucoup d'argent au Sénégal, mais nous n'avons reçu aucun franc. À part le million que chacun a perçu et qui représentait les droits de permission, on n'a plus rien touché. Quant aux 93 Jambars tombés lors du crash, on leur a ajouté chacun sur le million la somme de 40 mille. Donc leur vie a coûté 40 mille alors que l'on nous a payé beaucoup d'argent», déplore-t-il.



Avant d'ajouter : «À notre retour du Golfe, nous étions au nombre de 402, les 150 sont aujourd'hui décédés et leurs veuves qui ont trimé dur pour entretenir leur famille sont âgées, les orphelins qui n'ont jamais connu leur père, ont vécu, grandi dans la souffrance et dans la misère», se désole le coordonnateur.

Suffisant pour qu'il clame que trop c'est trop, ils ont frappé à toutes les portes et tout ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est qu'on leur restitue leur dû et ils sont en possession de tous les documents».



Donc qu'attend l’État pour indemniser ces vaillants Jambars, étant donné qu'il a reçu ? D'ailleurs, le Général Joseph Louis Tavarez de Souza, chef d’État Major des Armées de 1984 à 1988 avait déclaré dans la presse que l'argent avait été remis à l’État du Sénégal qui ne l'a pas reversé aux militaires.



Propos confirmés par MeAssane Dioma Ndiaye, avocat du Collectif des héritiers et des défunts qui, face à la presse le 20 juin 2018, déclarait ceci : «J'avoue qu'on a échangé avec l’État, on a des correspondances même du ministre des Forces Armées qui nous disait qu'une enquête est en cours», avait dit la robe noire.



Révélant au passage, «nous savons qu'à l'époque beaucoup d'argent a été versé, on a la preuve, des milliards, et ça c'est constant», avait précisé Me Assane Dioma Ndiaye. Mame Makhtar Guèye de l'Ong Jamra avait lui aussi émis dans la même fréquence et menacé de dévoiler les noms des officiers qui «bloquent le paiement des indemnités» de ces soldats. Maintenant, qu'attend l’État pour débloquer la situation de ces Jambars qui ont dignement représenté leur patrie ?



Parce que les rescapés et veuves des victimes ont fait preuve de patience et de discipline en réclamant leurs droits. Aujourd'hui, la patrie doit leur être reconnaissante en soulageant leur douleur et non ingrate en les abandonnant à leur triste sort.

