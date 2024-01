Non participation d'Abdoulaye Sylla à la Présidentielle 2024 : De larges concertations à Touba...

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Janvier 2024

Avec sa notoriété, sa légitimité et sa popularité auprès des guides et des populations, rien ne peut expliquer la non participation d’Abdoulaye Sylla à la Présidentielle de février 2024, pour la communauté Mouride.



La surprise est d’autant plus grande qu’actuellement, dans la cité religieuse, de larges concertations sont notées, à des niveaux insoupçonnés.



Pour l’instant, rien n’a encore échappé. Mais, ce qui est sûr, c'est que quelque chose se prépare en réponse à cette non participation.



Affaire à suivre...



Ousmane Wade