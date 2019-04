Non reconduit dans le gouvernement: Bibi Baldé parle de son avenir politique

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Avril 2019 à 15:05 | | 0 commentaire(s)|



L’ancien ministre de la Communication, de l’Economie numérique, des Postes et des Télécommunications, Abdoulaye Bibi Baldé déclare que son avenir politique "n’est envisageable qu’à l’intérieur de l’Alliance pour la République (APR, au pouvoir) et derrière le Président Macky Sall’’.



"Mon avenir politique n’est envisageable qu’à l’intérieur de mon parti politique l’APR et derrière le Président Macky Sall, car force est de constater que nous allons vers des années de concrétisation et d’émancipation réelle pour tous les Sénégalais", a écrit M. Baldé dans une note transmise à l’Agence de presse sénégalaise (APS).



Le maire de Kolda, écarté du nouveau gouvernement, a dirigé, outre le ministère de la Communication, ceux de l’Agriculture, du Plan et de l’Environnement.



Il dit aujourd’hui être animé par "une grande fierté d’avoir servi le Sénégal et contribué à son repositionnement au niveau continental et international".



Il souligne qu’il est déterminé à mettre au service de la Nation, l’expérience engrangée au cours des 6 années passées dans les hautes sphères décisionnelles de la République.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos