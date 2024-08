Non renouvellement de contrats: Des agents prestataires de la Lonase taclent Toussaint Manga Des agents prestataires de la Lonase dénoncent fermement la décision de Toussaint Manga. Ils font état du non renouvellement de leurs contrats ayant pris fin ce moi-ci. Ces travailleurs alertent l’opinion et invitent la Direction à reconsidérer sa décision.

Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Août 2024 à 16:49 | | 0 commentaire(s)|

In extenso, l’intégralité de leur communiqué



Nous, prestataires au sein de la Direction générale de la LONASE, souhaitons porter à l'attention de l'opinion publique nationale et internationale la situation préoccupante à laquelle nous sommes confrontés.



Depuis deux ans, nous avons servi la LONASE en tant qu'agents prestataires avec dévouement et compétence. Malgré notre contribution significative à la croissance et au succès de ce dernier, un récent communiqué émis par le service de communication de la société indique que le nouveau Directeur Général, M. Toussaint Manga, nommé sous le régime actuel, a décidé de ne pas renouveler les contrats de 173 agents prestataires, dont la validité expire à la fin de ce mois de juillet. Cette décision, justifiée par une volonté de rationaliser le personnel et de gérer efficacement les ressources humaines, nous semble incompréhensible et injuste.



Nous tenons à rappeler quelques faits marquants :



Performances financières :



La LONASE n’est pas en crise. Au contraire, le chiffre d'affaires a connu une progression remarquable, passant de 130 milliards à 266 milliards, puis atteignant 400 milliards. Les bénéfices ont également augmenté de 8 milliards à 12 milliards cette année. Cette réussite est en grande partie due aux efforts et au travail acharné des agents prestataires, dont certains ont reçu des primes commerciales de 150 000 F en guise de reconnaissance et de motivation.



Contradictions notables :



Si la rationalisation des effectifs est nécessaire, il existe d'autres moyens pour y parvenir. Plutôt que de chercher à régulariser ces jeunes Sénégalais dévoués à leur travail, la décision a été prise de ne pas renouveler leurs contrats. Ils effectuent les mêmes horaires et le même travail que les permanents, ce qui remet en question la légalité de leur statut de prestataires de services.



Suspicion de favoritisme :



Nous craignons que cette volonté de rationaliser les effectifs ne soit qu'un prétexte pour remplacer les jeunes agents actuels par des personnes issues de camps politiques favorisés, en contradiction avec les promesses de rupture politique annoncées par le projet. Nous soulignons que ces licenciements ne concernent pas des emplois fictifs ou des personnes inactives. Au contraire, c'est des agents qui ont contribué à hisser la LONASE au rang qu'elle occupe aujourd'hui. Ces jeunes, maintenant mis au chômage, sont souvent des soutiens de famille, des pères de famille, et cette décision aura des conséquences graves dans un contexte de chômage déjà alarmant au Sénégal. Affirmer que la LONASE est pleinement consciente des difficultés que cette décision peut engendrer, mais que le contexte actuel l'y oblige, nous semble fallacieux.



Nous considérons que l'objectif est peut-être de nous pousser à l'immigration clandestine, avec tous les risques que cela comporte.



Nous demandons au directeur général de reconsidérer cette décision, bien qu'il ait les prérogatives légales de ne pas renouveler nos contrats. Le népotisme et le clientélisme politique doivent cesser pour le bien du Sénégal et de ses jeunes travailleurs.



Nous continuerons à observer la situation et à informer l'opinion publique de toute évolution. En vous remerciant pour votre attention, nous restons déterminés à défendre nos droits et à contribuer au succès de la LONASE. "



Signé :

Les agents commerciaux prestataires de la LONASE



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook