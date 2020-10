Non respect de contrat: Gris Bordeaux traîné à la gendarmerie par Gaston Mbengue Le lutteur Gris Bordeaux est poursuivi pour abus de confiance par le promoteur Gaston Mbengue qui lui reproche de ne pas avoir respecté le contrat qui les liait, en sus d'avoir pris ses dix millions de francs.

Le camp de Fass confirme la plainte et l'avocat du promoteur estime que le lutteur est poursuivi pour abus de confiance. D'où sa convocation à la gendarmerie.



Pour rappel, Gaston Mbengue avait sollicité Gris Birdeaux pour un combat contre Balla Gaye 2. Par la suite, le 3ème Tigre de Fass avait encaissé dix (10) millions de francs CFA, en sus de deux chèques barrés.



Le promoteur qui soupçonnait une surenchère de GFM monte au créneau, après un revirement de Gris Bordeaux. Finalement, la victime de Balla Gaye 2 asssure qu'il ne lutterait plus pour Gaston, même si son envie de prendre sa revanche sur BG2 reste intacte.



Dans l'impossibilité de rembourser les dix (10) millions de francs CFA avancés par Gaston Mbengue, Gris est convoqué devant la Gendarmerie pour s'expliquer.



