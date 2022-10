Non-respect de la parité: La Cour suprême invalide le bureau municipal de Fatick

Le ministre auprès du ministre de l’Intérieur chargé de la sécurité de proximité et de la protection civile n’est plus le premier adjoint au maire de Fatick. Birame Faye est devenu simple conseiller municipal du fait de la décision prise par la Cour suprême de Dakar qui a infirmé la Cour d’Appel de Kaolack. Laquelle, statuant en son temps, avait déclaré que la parité a été bien respectée dans le bureau municipal. Dans le document, il était stipulé qu’entre le maire Matar Bâ et son premier adjoint, il n’y a aucune obligation de respect de parité, car les deux n’ont pas le même mode d’élection. Les responsables de la coalition Yewwi Askan wi qui étaient déboutés de leur appel avaient alors introduit un recours à la Cour suprême de Dakar qui leur a donné raison. En atteste l’arrêté n°47 du 27 octobre 2022 qui invalide le bureau municipal de Fatick. Ce verdict sans appel exige l’élection d’un nouveau bureau municipal.



Pour rappel, après l’installation du bureau municipal de la mairie de Fatick, le Directeur général de l’Asp de l’époque, en l’occurrence Birame Faye, avait été choisi comme premier adjoint au maire. Ce qui était inconcevable pour la coalition And Nawlé qui avait prévu d’introduire un recours pour dissoudre le bureau. Cependant, le leader ail été contraint de renoncer. Le Président Macky Sall aurait demandé à Mahmoud Saleh d’entrer en contact avec Mamadou Camara afin qu’ils arrêtent toute tentative d’annulation du bureau déjà voté. Ainsi, par « discipline de parti », les membres de la coalition ont décidé de surseoir à leur décision. Le candidat malheureux de Yewwi qui n’avait aucune obligation devantle boss du Palais a alors pris la balle au rebond en introduisant son recours. Ce qui a abouti aujourd’hui à l’annulation du bureau municipal actuel de Fatick composé du maire Matar Ba, Birame Faye 1er adjoint, Ndèye Aïda Diouf 2ème adjointe, Amadou Baba Fall 3e adjoint et enfin Ndèye Khady Diémé 3ème adjointe. Mais puisque Matar Ba a été élu au suffrage universel direct, il ne sera pas concerné par la nouvelle élection. Seuls les adjoints seront réélus.

