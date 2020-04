Non respect du couvre-feu à Sédhiou : 121 personnes interpellées, 2 déférées 121 personnes ont été interpelées à Sédhiou, entre Bounkiling et Goudomp notamment pour violation du couvre-feu. Deux parmi ces personnes ont été déférées au parquet pour avoir présenter de faux permis de circuler. 60 véhicules et 200 motos jakarta ont été immobilisés pour les mêmes faits. 13 conducteurs de motos ont été également verbalisés pour non-port de masque.

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Avril 2020 à 09:00 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos