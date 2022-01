Non-respect du protocole d’accord: Les travailleurs d’Aftu déposent un préavis de grève Le secteur du transport risque encore d’être secoué dans les prochains jours, si rien n’est fait par les autorités étatiques. Car l’Intersyndicale des travailleurs de l’Association pour le Financement du transport urbain (Aftu), a déposé hier un préavis de grève au niveau de la Direction générale du travail et de la Sécurité sociale de Dakar.

Les usagers de la route risquent de vivre, une fois de plus, un sérieux calvaire dans le secteur du transport. D’autant que les travailleurs de l’Aftu, qui sont très remontés contre leurs employeurs, qu’ils accusent de n’avoir pas satisfait leurs revendications, envisagent de perturber le secteur.



En effet, ils ont déposé devant la Direction générale du Travail et de la Sécurité sociale de Dakar, un préavis de grève qui s’étend du 24 janvier au 23 février 2022. « Depuis la signature du protocole d’accord établi au sens de l’article L241 du code du travail à la date du 13 juillet 2021, nous notons une mauvaise volonté de nos employeurs pour mettre en œuvre ce protocole, qui devrait être achevé le 31 décembre 2021 », se désole le Syndicat Autonome des Travailleurs du Transport du Sénégal (Satts), dans un communiqué parvenu à la rédaction de "L'As".



Après plus de 5 mois d’attente pour le règlement de ses revendications, l’Intersyndicale renseigne que son préavis de grève va couvrir la période du 24 janvier au 23 février 2022. Ces doléances concernent la signature des contrats de travail en bonne et due forme, le rappel différentiel des salaires, le rappel de la prime d’ancienneté, le paiement des congés et l’application des congés de maternité, l’affiliation aux institutions sociales (Ipres et Caisse de Sécurité Sociale), l’affiliation à une Institution de Prévoyance Maladie (Ipm) et non une mutuelle.



Souhaitant que ce préavis de grève soit circonscrit dans les limites de l’application de la loi, l’Intersyndicale demande à la Direction générale du Travail et de la Sécurité sociale de prendre toutes les dispositions qui s’imposent pour que l’exercice total du droit syndical, soit observé.

