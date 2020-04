Nord Foire: Deux prostituées arrêtées en plein couvre-feu dans un salon de massage F. D. (21 ans) et S. S. (22 ans) ont été surprises, vers 4 heures du matin, par les gendarmes de la Foire, dans leur salon de massage qu’elles avaient aménagé dans un appartement privé sis à Nord Foire. Elles sont poursuivies pour proxénétisme et prostitution clandestine.

Originaires de Thiès, elles menaient leurs activités de massage déguisées en prostitution en plein couvre-feu. Malgré l’état d’urgence, elles recevaient leurs clients la nuit. Elles ont été dénoncées par le voisinage.



D’après "L’Observateur", qui donne la nouvelle dans sa parution, les pandores ont découvert, après une perquisition sur les lieux, une importante quantité de préservatifs usagés dans la poubelle.

