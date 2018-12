Nord Foire: la DIC démantèle un réseau spécialisé dans les faux visas

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Décembre 2018 à 10:50 | | 0 commentaire(s)|

Un réseau qui fabriquait de faux visas pour des Sénégalais, Bissau-guinéens, Nigérians, Maliens… a été démantelé par la Division des investigations criminelles (Dic), à Nord foire.



En effet, Matar N., N. Bèye, Guy M. et Loubaki D. ont été déférés le 18 décembre dernier pour les faits d’association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux, infraction à la législation sur le séjour des étrangers au Sénégal et trafic de migrants.



La perquisition menée aux différents domiciles des suspects a permis de mettre la main sur 16 passeports ordinaires sénégalais, une trentaine de passeports étrangers (Bissau-Guinéens, Maliens, Nigérians…) et un important arsenal (scanner, imprimante, ordinateur…) qui servait à l’établissement de faux documents de voyage.













L’As



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos