Nos conseils pour enlever les taches jaunes de transpiration sur vos vêtements

Les tissus synthétiques

Le vinaigre blanc ou le citron jaune sont des détachants très efficaces contre les taches jaunes de transpiration. Imbibé un chiffon de vinaigre blanc ou de jus de citron jaune et mettez sur la tâche. Laissez agir une quinzaine de minutes, lavez et séchez.



Le coton

- S’il est en couleur, frottez avec un chiffon préalablement trempé dans une solution contenant de l'eau et de l'ammoniaque.

- Pour un vêtement blanc, seul l'acide oxalique viendra à bout de la tache jaune de transpiration sans détériorer le coton. Frotter la tache avec une éponge préalablement plongée dans l'eau chaude puis avec un chiffon trempé dans l'acide oxalique.

Rincez dans une bassine d'eau chaude. Enfin, tapotez la zone avec un tissu trempé dans une solution contenant de l'eau et de l'ammoniaque.



D'autres solutions:

- Le sel est une solution efficace. Versez 4 cuillères à soupe de sel dans 1 litre d’eau chaude. Puis nettoyez le vêtement avec une éponge imbibée de cette solution jusqu’à ce que les taches disparaissent.

- Essayez l’aspirine pour vous débarrasser de ces taches jaunes. Ecrasez deux cachets d’aspirine et mélangez la poudre obtenue 1/2 tasse d’eau tiède. Laissez tremper les parties tachées dans cette solution pendant deux ou trois heures.



NB:

Pour un effet optimal, évitez de laisser sécher le vêtement dans lequel vous avez transpiré et agissez le plus vite possible.















afriquefemme.com