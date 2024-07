Notation : Bloomfield attribue à nouveau la note BBB à la société Air Liquide Côte d’Ivoire

Dans sa justification de la notation et la perspective sur le long terme, l’agence Bloomfield estime que les facteurs de protection sont appropriés et considérés suffisants pour des investissements prudents. Cependant, souligne l’agence, il y a une variabilité considérable de risques au cours des cycles économiques.



Sur le court terme l’agence note que la liquidité est satisfaisante et les autres facteurs de protection atténuent les éventuelles questions en ce qui concerne l’indice d’investissement. Cependant, les facteurs de risque sont plus grands et soumis à davantage de variations.



Selon toujours Bloomfield, la notation est basée sur les facteurs positifs suivants : De bonnes perspectives de développement de l’activité, en lien avec la mise en œuvre du nouveau plan stratégique ; Une bonne progression du chiffre d’affaires en 2022 ; Un contexte économique favorable au développement de l’activité de AL Côte d’Ivoire, avec le soutien du Groupe.



Les principaux facteurs de fragilité de la qualité de crédit sont les suivants : Une marge sur marchandises structurellement déficitaire ; Une baisse de la performance globale en 2022, en lien essentiellement avec les travaux d’assainissement du portefeuille et les frais de maintenance de l’outil de production ; Un déséquilibre persistant de la structure financière, avec un fonds de roulement net global déficitaire ; Une détérioration continue de la trésorerie nette en raison des investissements et des remboursements d’emprunts.



Source : Dans sa notation couvrant la période novembre 2023 à octobre 2024, l'agence de notation financière Bloomfield a attribué à nouveau la note de long terme BBB avec une perspective stable à la société Air Liquide Côte d'Ivoire, selon une fiche de notation rendu public par cette entreprise ivoirienne.

