Notation : Bloomfield confirme la note A- de BOA Sénégal

Par contre, pour ce qui est de la note de court terme, Bloomfield a décerné à BOA Sénégal A1- avec une perspective stable contre A2 il y a un an.



C’est la qualité de crédit élevée de cet établissement bancaire qui a été avancée comme justification de la notation sur le long terme. Les facteurs de protection ont été juges bons. Toutefois, Bloomfield avance que les facteurs de risques sont plus variables et plus importants en période de pression économique.



Sur le court terme, c’est la certitude de remboursement en temps opportun élevée qui a été brandie pour justifier la note. Selon Bloomfield, les facteurs de liquidité sont forts et soutenus par de bons facteurs de protection des éléments essentiels. L’agence de notation ajoute que les facteurs de risque sont très faibles.



La notation de BOA Sénégal est basée sur quatre facteurs clés de performance que sont : un renforcement du dispositif de gestion des risques, une bonne résilience du secteur bancaire sénégalais et de BOA Sénégal, face à la crise sanitaire, une amélioration des ressources collectées auprès de la clientèle et une réorientation de la stratégie vers les activités de placement et la clientèle des particuliers.



Par contre, il a été déploré des facteurs de fragilité de la notation à savoir : une crise sanitaire impactant l’activité économique, une faible dynamique de crédit dans un contexte de récession économique, une baisse du résultat net, impacté par la stratégie de prudence adoptée sur l’exercice 2020 et une conformité aux normes prudentielles à rétablir, notamment concernant la limite des immobilisations hors-exploitation.

