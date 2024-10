Notation : Bloomfield rehausse la note de long terme de PETRO IVOIRE

Cette note est passée de AA- en 2023 à A+ un an plus tard. La perspective est demeurée stable. Concernant la note de court terme, elle est restée à A3 avec une perspective stable.



En guise de justification de la notation et des perspectives, la direction de Bloomfield a avancé, sur le long terme, la qualité de crédit très élevée de la société. « Les facteurs de protection sont très forts », souligne l’équipe de notation qui estime que les changements néfastes au niveau des affaires, des conditions économiques ou financières vont accroître les risques d’investissement quoique de manière très peu significative.



Sur le court terme, Bloomfield note que « la liquidité est satisfaisante et les autres facteurs de protection atténuent les éventuelles questions en ce qui concerne l’indice d’investissement. » Cependant, cette agence est d’avis que les facteurs de risque sont plus grands et soumis à d’avantage de variations.



Selon toujours l’équipe de notation, la notation est basée sur les facteurs positifs suivants : un bilan satisfaisant de l’exécution du plan stratégique 2019-2023 ; un renforcement du réseau par l’acquisition et la construction d’une quinzaine de stations-services en 2023 ; un retour à la position de leader sur le segment gaz en 2023 ; une maitrise des charges de fonctionnement observée en 2023 ;une flexibilité financière démontrée et une gouvernance améliorée, à travers l’obtention d’une triple certification.



Bloomfield a néanmoins mentionné des facteurs de fragilité de la qualité de crédit dont les principaux sont les suivants : une baisse des indicateurs de rentabilité, en raison du niveau d’investissements important ; une accentuation du déséquilibre financier ; un niveau d’endettement, largement supérieur aux fonds propres ; une activité du réseau de stations-services de Pétro Ivoire, perturbée par l’exécution de travaux de voirie (projets gouvernementaux) et une intensification de l’activité des marketeurs indépendants sur le marché national.



