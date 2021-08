Notation Financière : BOA Mali obtient à nouveau la note A-

En revanche, Bloomfield a décerné la note A2 avec une perspective stable contre A1- précédemment attribuée à la banque.

En guise de justification de la notation, l’agence Bloomfield avance, sur le long terme la qualité de crédit élevée. Les facteurs de protection sont jugés bons. Cependant, ajoute l’agence de notation, les facteurs de risques sont plus variables et plus importants en période de pression économique.



Sur le court terme, les justificatifs sont : la certitude de remboursement en temps opportun élevée. Bloomfield note également le fait que les facteurs de liquidité soient forts et soutenus par de bons facteurs de protection des éléments essentiels. Les facteurs de risque sont qualifiés de <<très faibles>>.



Au titres des facteurs clés de performance, l’agence Bloomfield a souligné entre autres une progression des dépôts de la clientèle induit par une volonté de la clientèle de sécuriser les flux dans le contexte de crise politique et par une vulgarisation des produits digitaux, un maintien du niveau du Produit Net Bancaire (PNB) grâce principalement aux produits des opérations de placement, une relative stabilité de la qualité du portefeuille de créances, un résultat net devenu excédentaire et une volonté de renforcer les fonds propres.



Selon toujours Bloomfield, les principaux facteurs de fragilité de la qualité de crédit sont les suivants : une vision de transformation bilancielle qui peine à se mettre œuvre véritablement, par rapport aux prévisions stratégiques ; des niveaux de certains ratios prudentiels à améliorer et/ou à renforcer ; un environnement politique et sécuritaire fragile.



